Κατάρρευση στα Πετράλωνα: Στο «μικροσκόπιο» τα λάθη της εκσκαφής – Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα. Μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε χθες το Τμήμα Επικινδύνων της Πολεοδομίας Αθηνών, σήμερα τη σκυτάλη παίρνει ειδικό κλιμάκιο πραγματογνωμόνων.

Στόχος τους είναι να ερευνήσουν σε βάθος το σημείο μηδέν και να καταγράψουν τις τεχνικές αστοχίες που μετέτρεψαν το κτίριο σε συντρίμμια σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Το λάθος στα θεμέλια

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις και σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, το βάρος της ευθύνης φαίνεται να πέφτει στις εργασίες εκσκαφής που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο για την ανέγερση νέας πενταώροφης οικοδομής. Οι ειδικοί εστιάζουν στο γεγονός ότι τα μηχανήματα κατέβηκαν σε βάθος 4 έως 5 μέτρων, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα πέδιλα της όμορης πολυκατοικίας, τα οποία βρίσκονταν μόλις στο 1,5 μέτρο.

Το κρίσιμο σφάλμα φαίνεται πως ήταν η απουσία των κατάλληλων μέτρων προστασίας. Συγκεκριμένα, δεν προχώρησαν στη ρίψη εκτοξευόμενου σκυροδέματος ταχείας πήξεως (shotcrete), μια διαδικασία απαραίτητη για να δέσουν και να στερεωθούν τα θεμέλια του υφιστάμενου σπιτιού, αποτρέποντας την υποχώρηση του εδάφους και τη μοιραία κλίση.

Αλυσιδωτές παραλείψεις

Έμπειροι μηχανικοί εξηγούν ότι μια τέτοια κατάρρευση σπάνια προκαλείται από έναν και μόνο παράγοντα. Για να φτάσει ένα κτίριο στο σημείο να πέσει, πρέπει συνήθως να έχουν συντρέξει τρεις με τέσσερις διαφορετικές παράμετροι ταυτόχρονα.

Όπως τονίζουν, με τις σωστές μεθόδους αντιστήριξης μπορεί να υποστηριχθεί και να διασωθεί οποιοδήποτε οίκημα, όσο ευάλωτο κι αν είναι.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Σε νομικό επίπεδο, οι συλληφθέντες για το περιστατικό –ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του νέου έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργάτες– αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, η υπόθεση δεν κλείνει εδώ. Ο εισαγγελέας έδωσε σαφή εντολή για τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί επισήμως εάν υπήρξαν κατάφωρες παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας, με βάση τη δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί.