Κατασκοπεία στη Σούδα: Κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του 36χρονου

Νεότερα στοιχεία σχετικά με το νέο θρίλερ κατασκοπείας που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, μετά τη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος φέρεται να παρακολουθούσε την αμερικανική βάση στη Σούδα.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε θέσει τον 36χρονο Γεωργιανό, με αζέρικη καταγωγή, στο μικροσκόπιο από τις 3 Φεβρουαρίου, όταν και εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχείο κοντά στην αμερικανική βάση.

Από το λιμάνι της Σούδας τραβούσε με το κινητό και φωτογραφική μηχανή πολεμικά πλοία και βρέθηκε υλικό με μεγάλο αμερικανικό αεροπλανοφόρο.

Περί τις 16 Φεβρουαρίου, άλλαξε κατάλυμα, για να είναι πιο κοντά στον φερόμενο ως στόχο του. Στο ίδιο ξενοδοχείο, να σημειωθεί, είχε καταλύσει και ο Αζέρος που συνελήφθη το καλοκαίρι του 2025, κατηγορούμενος επίσης για κατασκοπεία.

Κατά την κρατική τηλεόραση, στο κινητό του φαίνεται ότι βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένη χώρα και εξετάζεται εάν δρούσε για εκείνη.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ταξίδεψε στην Αθήνα και κινήθηκε προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αποτέλεσμα να κινηθούν οι διαδικασίες σε βάρος του, πριν το σκάσει από τη χώρα. Πάνω του δεν βρέθηκε κάποιο εισιτήριο ή άλλο στοιχείο που να μαρτυρά τον προορισμό του.

Προς το παρόν κρατείται στα κεντρικά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.