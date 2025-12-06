Καταστροφές από τον Ενιπέα: Εκκενώσεις στην Υπέρεια

Η διάβαση στην Αμπελιά Φαρσάλων έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές, καθώς ο ποταμός Ενιπέας υπερχείλισε με σφοδρή ορμή, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στη στατικότητα και στη δομή της.

Σύμφωνα με νεότερο οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε από το ifarsala.gr, η διέλευση έχει καταστεί πρακτικά αδύνατη, με τα νερά να καλύπτουν το πέρασμα και να καθιστούν επικίνδυνη κάθε προσπάθεια χρήσης του.

Η κατάσταση οδήγησε σε άμεσες επιπτώσεις στις συγκοινωνίες, καθώς το ΚΤΕΛ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των δρομολογίων από Φάρσαλα προς Βόλο, εξαιτίας της αδυναμίας ασφαλούς μετακίνησης.

Παράλληλα, σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη Λάρισα, όπου οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις περιοχών. Ο ποταμός Ενιπέας υπερχείλισε και μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Υπέρειας, καλώντας τους να εγκαταλείψουν άμεσα τον οικισμό και να κινηθούν προς τα Φάρσαλα. Το μήνυμα που ήχησε στα κινητά τηλέφωνα σηματοδότησε την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση προστασία της ανθρώπινης ζωής. Από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, οι κάτοικοι του νομού Λάρισας τέθηκαν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η πολιτική προστασία προειδοποίησε για τον κίνδυνο που εγκυμονεί η υπερχείλιση του ποταμού. Ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην κοίτη, ζητήθηκε από τους πολίτες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ στην Υπέρεια δόθηκε εντολή για προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία, με κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.