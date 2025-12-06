Καταστροφές από τον Ενιπέα: Εκκενώσεις στην Υπέρεια

Η διάβαση στην Αμπελιά Φαρσάλων έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές, καθώς ο ποταμός Ενιπέας υπερχείλισε με σφοδρή ορμή, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στη στατικότητα και στη δομή της.
Σύμφωνα με νεότερο οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε από το ifarsala.gr, η διέλευση έχει καταστεί πρακτικά αδύνατη, με τα νερά να καλύπτουν το πέρασμα και να καθιστούν επικίνδυνη κάθε προσπάθεια χρήσης του.
Η κατάσταση οδήγησε σε άμεσες επιπτώσεις στις συγκοινωνίες, καθώς το ΚΤΕΛ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των δρομολογίων από Φάρσαλα προς Βόλο, εξαιτίας της αδυναμίας ασφαλούς μετακίνησης.
