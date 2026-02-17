Βιολάντα: Αδήλωτες δεξαμενές χωρίς πυρασφάλεια και στο δεύτερο εργοστάσιο – Αποκαλυπτικό έγγραφο

Αποκαλυπτικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο «φως» αναφορικά με τη Βιολάντα, και ειδικότερα για το λουκέτο που μπήκε στο δεύτερο εργοστάσιό της, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε το Mega, τη Δευτέρα (16/02) έφτασε στο εργοστάσιο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έκανε ενδελεχή έλεγχο για την πυρασφάλεια.

Παράλληλα, το μέσο δημοσιοποίησε το έγγραφο της περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο αποφασίστηκε η σφράγισή του μέχρι νεωτέρας

Στο κείμενο αναφέρονται τα εξής: «Προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου, δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας».

Από τις εικόνες που έρχονται από την περιοχή δημιουργούνται, επίσης, ερωτήματα. Ο φακός κατέγραψε πως έχουν ξεκινήσει σκαπτικές εργασίες σε, τουλάχιστον, δύο διαφορετικά σημεία, χωρίς να γίνεται γνωστός ο λόγος τους.

Νέα προθεσμία στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σημειώνεται πως ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες σε κακουργηματικό βαθμό, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για την απολογία του. Συγκεκριμένα, η κατηγορία του εμπρησμού και της έκρηξης μετατράπηκε από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο.

Αναμένεται να μεταβεί στον ανακριτή την Τετάρτη (18/02) ώστε να δώσει εξηγήσεις για τα όσα οδήγησαν στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές.

Ο επιχειρηματίας προσήλθε σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων με εργαζόμενους του εργοστασίου να βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Την ίδια ώρα, βέβαια, ήρθαν στο φως και νέες καταγγελίες άλλων εργαζομένων, που επεσήμαναν πως το τελευταίο 15θήμερο η μυρωδιά στον χώρο ήταν τόσο έντονη, που η ατμόσφαιρα είχε γίνει αποπνικτική.

Όπως είπαν στην ΕΡΤ, ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση που δάκρυζαν. Είχαν μιλήσει στους υπευθύνους, αλλά δεν κινητοποιήθηκαν.

Σημειώνεται πως οι καταγγελίες των εργαζομένων, μαζί με την κατάθεση ενός ιδιώτη ο οποίος κλήθηκε να κάνει εργασίες στο εργοστάσιο αλλά δεν συμφώνησε με τον ιδιοκτήτη λόγω χρημάτων, ήταν μεταξύ των λόγω που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.