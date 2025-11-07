Σε εφαρμογή θα τεθεί από το Σάββατο (8/11) το σχέδιο αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά από τη νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, που θα εξαπολύει έρευνες σε σπίτια και επιχειρήσεις σε 25 περιοχές και 152 σημεία και θα περιλαμβάνει 24ωρη παρουσία αστυνομικών στις περιοχές.

Το σχέδιο μάλιστα θα επεκταθεί και στην Αττική από τις 15 Νοεμβρίου ενώ γνωστό έχει γίνει ότι οι νέες ομάδες που θα διενεργούν τους ελέγχους θα υπάγονται στο ελληνικό FBI.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας σε κανένα σημείο της Ελλάδας».

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι».

«Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή» σημείωσε επίσης ο υπουργός καθώς παρουσίασε το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας.

Το σχέδιο στηρίχθηκε στους πυλώνες της Πρόληψης, της Συνεργασίας και της Διαμεσολάβησης ενώ η εφαρμογή του ξεκινά από την περιφέρεια το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και από τις 15 Νοεμβρίου στους οικισμούς της Αττικής και στοχεύει στην εξάλειψη της εγκληματικότητας και την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης στις περιοχές αυτές, όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

Ο υπουργός ανέπτυξε το σχέδιο που θα εφαρμοστεί σε 25 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, με 152 σημεία, όπου έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας, ενώ σημείωσε πως στην εφαρμογή του θα συμμετέχουν 473 αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελούν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Μάλιστα, μίλησε για την αποστολή των Ομάδων, σημειώνοντας πως: «Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε «ειδικές ζώνες» που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς».

«Εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από «διαμεσολαβητές» που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους», είπε καταληκτικά.