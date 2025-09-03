Κατεδαφίστηκε το πρώην «Χάραμα» στην Πάτρα: Τι θα αντικαταστήσει το ιστορικό κέντρο διασκέδασης

Ξεκίνησαν σήμερα (3/9), σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι εργασίες κατεδάφισης στο κτίριο που στεγαζόταν επί σειρά ετών το «Χάραμα», στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Μαιζώνος, στην Πάτρα.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες για την Πάτρα, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σύντομα και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι εργασίες του «αντικαταστάτη» του «Χαράματος», ένα από τα πιο ιστορικά κέντρα νυχτερινής πρωτεύουσας στην αχαϊκή πρωτεύουσα.
Στη θέση που στεγαζόταν επί σειρά ετών ένα από τα σπουδαιότερα νυχτερινά κέντρα της πόλης, θα κτιστεί μια πενταόροφη πολυκατοικία η οποία στο ισόγειο θα έχει πυλωτή και θέσεις γκαράζ για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Με πληροφορίες από pelop.gr
