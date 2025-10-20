Καταγγελίες για τη «λαοθάλασσα» στο Μετρό: «Πηγαίνω δουλειά σαν σαρδέλα - Υπερβολικά αραιά δρομολόγια»

Απαυδούν καθημερινά οι πολίτες με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, και οι καταγγελίες των πολιτών για ανεπαρκή δρομολόγια και ασφυκτικές συνθήκες στο μετρό είναι αμέτρητες.

Τα αραιά δρομολόγια έχουν ως αποτέλεσμα να «γεμίζει» με κόσμο το μετρό, με τις εικόνες να δείχνουν τη λαοθάλασσα στις αποβάθρες, ειδικότερα τις πρωινές ώρες που αποτελούν τις ώρες αιχμής.

Ένας από τους πολλούς πολίτες που προσπαθεί με τη σειρά του «να επιβιώσει» στο μετρό, προχώρησε σε ανάρτηση μέσω Facebook.

«Σταθμός Σύνταγμα, κατεύθυνση Αεροδρόμιο, πρωί Δευτέρας 20/10 - 08:30. Καθημερινό το θέμα αλλά σήμερα ήταν το καλύτερο από όλα! Πηγαίνω στη δουλειά σαν σαρδέλα, αν καταφέρω να μπω σε βαγόνι και κάτι ταλαίπωροι τουρίστες προσπαθούν να πάνε στο αεροδρόμιο (και αυτή είναι η τελευταία εικόνα τους από την Αθήνα).

Υπερβολικά αραιά δρομολόγια για τόσο πολύ κόσμο. To μόνο θετικό είναι ότι έτσι έχω υλικό για την εκπομπή», δήλωσε πολίτης και δημοσιογράφος.



