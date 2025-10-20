Μενού

Καταγγελίες για τη «λαοθάλασσα» στο Μετρό: «Πηγαίνω δουλειά σαν σαρδέλα - Υπερβολικά αραιά δρομολόγια»

Πολίτες κάνουν λόγο για αραιά δρομολόγια και ασφυκτικές συνθήκες στο μετρό της Αθήνας,

Reader symbol
Newsroom
μετρό
Αποβάθρα μετρό | Facebook@Spyros Pagiatakis
  • Α-
  • Α+

Απαυδούν καθημερινά οι πολίτες με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, και οι καταγγελίες των πολιτών για ανεπαρκή δρομολόγια και ασφυκτικές συνθήκες στο μετρό είναι αμέτρητες. 

Τα αραιά δρομολόγια έχουν ως αποτέλεσμα να «γεμίζει» με κόσμο το μετρό, με τις εικόνες να δείχνουν τη λαοθάλασσα στις αποβάθρες, ειδικότερα τις πρωινές ώρες που αποτελούν τις ώρες αιχμής. 

Ένας από τους πολλούς πολίτες που προσπαθεί με τη σειρά του «να επιβιώσει» στο μετρό, προχώρησε σε ανάρτηση μέσω Facebook. 

«Σταθμός Σύνταγμα, κατεύθυνση Αεροδρόμιο, πρωί Δευτέρας 20/10 - 08:30. Καθημερινό το θέμα αλλά σήμερα ήταν το καλύτερο από όλα! Πηγαίνω στη δουλειά σαν σαρδέλα, αν καταφέρω να μπω σε βαγόνι και κάτι ταλαίπωροι τουρίστες προσπαθούν να πάνε στο αεροδρόμιο (και αυτή είναι η τελευταία εικόνα τους από την Αθήνα).

Υπερβολικά αραιά δρομολόγια για τόσο πολύ κόσμο. To μόνο θετικό είναι ότι έτσι έχω υλικό για την εκπομπή», δήλωσε πολίτης και δημοσιογράφος.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ