Κατεπείγουσα εισαγγελική εξέταση για την υπόθεση Παναγόπουλου - Έρευνα για δύο κακουργήματα

Ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος προχωρά στη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης όσον αφορά στην υπόθεση υπερξαίρεσης στην οποία, κατηγορείται, πως εμπλέκεται ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Η έρευνα αφορά στα αδικήματα υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Υπενθυμίζεται πως μετά από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Ο επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας ανέθεσε την έρευνα σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η άμεση κοινοποίηση των πράξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους, ώστε να ενεργοποιηθούν οι νόμιμες προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών κατά του «μπλόκου» της Αρχής σε λογαριασμούς και ακίνητα.

Μετά τη συλλογή στοιχείων, οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν σε εξηγήσεις και - στη συνέχεια - η οικονομική εισαγγελία θα αποφασίσει για το εάν θα γίνουν ποινικές διώξεις ή θα μπει ο φάκελος στο αρχείο.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η υπόθεση άνοιξε μετά από ανώνυμη καταγγελία για την αγορά οικοπέδου δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο από τον κ. Παναγόπουλο. Το ακίνητο αγοράστηκε έναντι 140.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία υπολογίζεται στις 209.687 ευρώ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, στο πόρισμα της εισαγγελίας έχουν καταγράφει κινήσεις λογαριασμών, μεταφορές μετρητών «χέρι με χέρι» και οικονομικές συναλλαγές που εγείρουν υποψίες για ξέπλυμα χρήματος και πιθανή υπεξαίρεση.

Πηγές που γνωρίζουν τον χώρο υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα δίκτυο προσώπων «πολύχρωμων» πολιτικών προελεύσεων, το οποίο λειτουργούσε με καθοδήγηση από κέντρα εξουσίας και είχε ενεργό ρόλο στη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων. Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν την εικόνα ενός συστήματος που λειτουργούσε ανεξέλεγκτα επί σειρά ετών.