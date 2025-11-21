Κατεπείγουσα έρευνα του Αρείου Πάγου για παραβιάσεις βιοασφάλειας στα αιγοπρόβατα

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση σε εννέα Εισαγγελίες Εφετών, με στόχο τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων των μέτρων βιοασφάλειας για την πρόληψη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η έρευνα αφορά κάθε πρόσωπο, υπάλληλο ή μη, που ενδέχεται να έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και άλλες τυχόν αξιόποινες πράξεις.

Η παραγγελία απεστάλη στις Εισαγγελίες Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, συνοδευόμενη από επιστολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Στην επιστολή του, ο υπουργός καταγράφει σοβαρές παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας, όπως:

Παράλειψη δήλωσης νεκρών ζώων και μη υγειονομική ταφή τους

Παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων

Μικρής κλίμακας παράνομη εισαγωγή και χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων

Δηλώσεις πολιτικών και αγροτοσυνεταιριστών που ενθαρρύνουν τη μη τήρηση των μέτρων και τη χρήση μη αδειοδοτημένων εμβολίων από τρίτες χώρες.