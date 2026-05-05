Κατερίνα Παπουτσάκη: «Στηρίζω το Global Sumud Flotilla, να σπάσει επιτέλους ο αποκλεισμός στη Γάζα»

Η ηθοποιός Κατερίνα Παπουτσάκη προέβη χθες σε δήλωση στήριξης για τις ελληνικές αποστολές των πρωτοβουλιών «Global Sumud Flotilla» και «March to Gaza», που στόχο έχουν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα, και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εντός της κατεχόμενης από το Ισραήλ περιοχής.

Στην ανάρτηση στο Instagram, η Κατερίνα Παπουτσάκη δηλώνει «στηρίζω τον στόλο της ειρήνης. Αυτή τη στιγμή στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου».

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Να σπάσει επιτέλους ο αποκλεισμός στη Γάζα»

«Την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, οι ελεύθεροι πολίτες αυτού του κόσμου αναλαμβάνουν δράση.

Πάνω από 80 καράβια βγαίνουν πάλι στη θάλασσα. Πάνω από 1000 άνθρωποι από 70 χώρες θα πλεύσουν προς τη Γάζα για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και να σπάσει επιτέλους αυτός ο παράνομος αποκλεισμός.

Ακολούθησε το March to Gaza Greece, στήριξε την ελληνική αποστολή. Ο στόλος είναι μέρος ενός ευρύτερου αγώνα. Κράτα το βλέμμα σου πάνω τους και απαίτησε το πέρασμά τους. Στάσου απέναντι στον πόλεμο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».