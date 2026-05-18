Κατερίνη: Έστησαν ενέδρα σε ιδιοκτήτη πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών και του πήραν 26.000 ευρώ

Ληστεία με λεία 26.000 ευρώ έξω από το σπίτι του στην Κατερίνη κατήγγειλε ιδιοκτήτης πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Shutterstock
Θύμα ληστείας κατήγγειλε ότι έπεσε ιδιοκτήτης πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 43χρονου, περίπου στις 10.15 χθες το βράδυ, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του, τον προσέγγισαν στην είσοδο της πολυκατοικίας δύο άγνωστα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Όπως ανέφερε, οι δράστες τού επιτέθηκαν με ξύλινο αντικείμενο και αφαίρεσαν τσάντα η οποία -κατά δήλωσή του- περιείχε 26.000 ευρώ. Ο 43χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Για την υπόθεση διενεργεί έρευνα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

