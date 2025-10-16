Μενού

Κατερίνη: Φωτιά σε αποθήκη με ψυγεία φρούτων - Ακούστηκαν εκρήξεις

Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στην αποθήκη στην Κατερίνη.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό
Πυροσβεστική στο σημείο για τη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (15/10) αποθήκη, στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη με ψυγεία φρούτων και ακούστηκαν εκρήξεις.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 23 πυροσβέστες και εννέα οχήματα, οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατέψουν παρακείμενες εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ