Κατερίνη: Φωτιά σε αποθήκη με ψυγεία φρούτων - Ακούστηκαν εκρήξεις

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (15/10) αποθήκη, στην Κατερίνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη με ψυγεία φρούτων και ακούστηκαν εκρήξεις.
Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 23 πυροσβέστες και εννέα οχήματα, οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατέψουν παρακείμενες εγκαταστάσεις.
