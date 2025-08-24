Κατερίνη: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό – Τραυματισμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) στον Άγιο Ιωάννη Κατερίνης, όταν ΙΧ όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, εγκλωβίζοντας την οδηγό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

