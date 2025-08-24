Μενού

Κατερίνη: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό – Τραυματισμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Άνω Άγιο Ιωάννη Κατερίνης, όταν ΙΧ έπεσε σε γκρεμό.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ για διακομιδή ασθενή | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) στον Άγιο Ιωάννη Κατερίνης, όταν ΙΧ όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, εγκλωβίζοντας την οδηγό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ