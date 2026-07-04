Κατερίνη: Νεκρή γυναίκα στο διαμέρισμά της - Στο μικροσκόπιο των αρχών ματωμένα ίχνη

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Κατερίνης ο αδόκητος θάνατος μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην οικία της στον Μοσχοπόταμο το μεσημέρι της Παρασκευής. Σύμφωνα με το olympiobima, η σορό εντόπισε η πεθερά της, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Η γυναίκα βρέθηκε σε ύπτια θέση, φέροντας ένα βαθύ θλαστικό τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η Ασφάλεια Κατερίνης, που διεξάγει την προανάκριση, ερευνά εξονυχιστικά τον χώρο, καθώς εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο δάπεδο με ίχνη από πατημασιές, καθώς και ένα ματωμένο ύφασμα πλησίον της σορού.

Όπως αναφέρει το olympiobima, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, από το ατύχημα έως την εγκληματική ενέργεια. Το «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική γνωμάτευση από ειδικό της Θεσσαλονίκης, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.