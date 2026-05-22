Κατερίνη: Σκηνοθέτησε ληστεία για να δικαιολογήσει εξαφάνιση χρημάτων – Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη

Σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει τις αρχές προέβη ένας άνδρας στην Κατερίνη, ο οποίος κατήγγειλε ψευδώς ότι έπεσε θύμα ληστείας. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε άμεσα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, αποκαλύπτοντας πως το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία του, το βράδυ της 17ης Μαΐου 2026, ο άνδρας υποστήριξε ότι δύο άγνωστοι δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά τον περίμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Κατά τους ισχυρισμούς του, τον τραυμάτισαν με ξύλινο αντικείμενο και, υπό την απειλή όπλου, του αφαίρεσαν το σημαντικό χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ερτ,η ενδελεχής αστυνομική έρευνα που ακολούθησε κατέδειξε ότι η καταγγελία ήταν κατασκευασμένη. Οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε καμία ληστεία, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του άνδρα για τα αδικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης.