Κατερίνη: Τραγικό τέλος για 18χρονο σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγωδία στην άσφαλτο με έναν 18χρονο να χάνει τη ζωή του μετά από τροχαίο.

Ασθενοφόρο.
Τραγικό θάνατο μετά από τροχαίο δυστύχημα βρήκε στις 05:25 τα ξημερώματα στην Κατερίνη, 18χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής, όταν η μηχανή που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

