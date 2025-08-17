Κατερίνη: Τραγικό τέλος για 18χρονο σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγικό θάνατο μετά από τροχαίο δυστύχημα βρήκε στις 05:25 τα ξημερώματα στην Κατερίνη, 18χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής, όταν η μηχανή που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.