Κατέρρευσε γιατρός εν ώρα εφημερίας: «Λουκέτο» στις παθολογικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας λόγω υποστελέχωσης

Πίσω από τις κορδέλες των εγκαινίων η σκληρή πραγματικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας μυρίζει απόγνωση και εξάντληση. Στο νοσοκομείο Καλαμάτας, η χρόνια υποστελέχωση και η εργασιακή εξουθένωση δεν είναι απλώς συνδικαλιστικές καταγγελίες, αλλά δραματικά γεγονότα, καθώς μια γιατρός κατέρρευσε εν ώρα εφημερίας, μετατρεπόμενη η ίδια σε ασθενή του συστήματος που προσπαθούσε να υπηρετήσει.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και αποτυπώνουν το μέγεθος της εγκατάλειψης. Από τις 10 οργανικές θέσεις ειδικευμένων παθολόγων, έχουν απομείνει στην ενεργό δράση μόλις πέντε γιατροί, οι οποίοι καλούνται να σηκώσουν στις πλάτες τους την υγειονομική περίθαλψη ενός ολόκληρου νομού.

Μετά την κατάρρευση της γιατρού, η διοίκηση προχώρησε σε αναστολή των εισαγωγών στις Παθολογικές Κλινικές. Ένα άτυπο, αλλά απόλυτα υπαρκτό «λουκέτο», χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα επιστροφής στην κανονικότητα, που αφήνει τους πολίτες της Μεσσηνίας ιατρικά ακάλυπτους.

Όπως τονίζει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), η εξέλιξη αυτή δεν είναι ατύχημα, αλλά το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής υποχρηματοδότησης.

Η ανακοίνωση:

«Πριν λίγους μήνες ο υπουργός υγείας εγκαινίαζε περιχαρής τα ανακαινισμένα κτήρια του νοσοκομείου Καλαμάτας. Σήμερα στα ωραία κτήρια λιποθυμούν οι γιατροί από την εξάντληση. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η 6η ΥΠΕ και η διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας φέρουν ακέραιη την ευθύνη για το κλείσιμο των Παθολογικών κλινικών του νοσοκομείου, και μάλιστα χωρίς χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία τους, αλλά και την ψυχική και σωματική εξουθένωση των ελάχιστων Παθολόγων που έχουν απομείνει. Αυτή την στιγμή (μετά και από ασθένειες - τραυματισμούς που επέφερε η εργασιακή - εφημεριακή εξόντωση) έχουν απομείνει στην ενεργό δράση μόνο 1 γιατρός + 1 από μετακίνηση στην μια Παθολογική Κλινική και μόνο 3 γιατροί στην άλλη Παθολογική Κλινική σε σύνολο των 10 οργανικών θέσεων ειδικευμένων Παθολόγων, οι οποίες ακόμα και αν καλυφθούν στο σύνολό τους δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ολοένα και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες του λαού της Μεσσηνίας.

Εδώ και καιρό το Σωματείο των γιατρών επισημαίνει το σοβαρό πρόβλημα με υπομνήματα, αναφορές στην εισαγγελία και κινητοποιήσεις μαζί με άλλους φορείς και εργατικά σωματεία της περιοχής. Οι υπεύθυνοι, το μόνο που έκαναν είναι να δίνουν εντέλλεσθε για υπερεφημέρευση στους λιγοστούς γιατρούς, με αποκορύφωμα την κατάρρευση μιας γιατρού την ώρα της εφημερίας και την επακόλουθη νοσηλεία της. Τελικά η διοίκηση - μετά την κατάρρευση της γιατρού - αναγκάστηκε να αναστείλει τις νέες εισαγωγές στις Παθολογικές Κλινικές. Δηλαδή να επικυρώσει το "λουκέτο" για το οποίο η ίδια ευθύνεται διότι τόσους μήνες δεν έκανε απολύτως τίποτα για να το προλάβει.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συνειδητής πολιτικής επιλογής της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης για να μην αμφισβητηθούν στο ελάχιστο τα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, την ίδια ώρα που τα όρια των υγειονομικών και του λαού μας έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Ν.Δ όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις..

Η πολιτική της κυβέρνησης είναι επικίνδυνη. Αφήνει χωρίς Παθολογική κλινική μια μεγάλη περιοχή που επιπλέον ο πληθυσμός της πολλαπλασιάζεται τις ημέρες του Πάσχα ενώ ταυτόχρονα μετατρέπει και τους γιατρούς σε ασθενείς λόγω υπερεργασίας, σωματικής και ψυχικής εξάντλησης. Κονδύλια αφειδώς για πολεμικούς εξοπλισμούς, ενισχύσεις στους μεγάλους επιχειρηματίες, φοροελαφρύνσεις και κίνητρα σε εφοπλιστές και τραπεζίτες και για την υγεία του λαού ψίχουλα.

Δεν πάει άλλο.

Απαιτούμε εδώ και τώρα να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις Παθολόγων του νοσοκομείου Καλαμάτας με ταχείες διαδικασίες προκειμένου σύντομα να επαναλειτουργήσουν πλήρως στελεχωμένες οι δύο Παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου. Κανένα εντέλλεσθε για υπερεργασία και υπερεφημέρευση. Καλούμε το λαό της Καλαμάτας, τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής να δώσουν το αγωνιστικό “παρών” στο πλευρό των αγωνιζόμενων υγειονομικών. Να πάρουν την υπόθεση της υπεράσπισης της υγείας και της ζωής τους στα χέρια τους».