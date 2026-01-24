Μενού

Κατέρρευσε κτίριο «χρέπι» στον Πειραιά: Πέφτουν «ντόμινο» ετοιμόρροπα σπίτια μετά τις βροχές

Με τον φόβο ζουν οι κάτοικοι των υποβαθμισμένων γειτονιών του Πειραιά, καθώς οι τελευταίες καταιγίδες ανέδειξαν το μείζον πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

Το οίκημα που κατέρρευσε στον Πειραιά
Το οίκημα που κατέρρευσε στον Πειραιά | Glomex - Star
Με τον φόβο ζουν οι κάτοικοι των υποβαθμισμένων γειτονιών του Πειραιά, καθώς οι τελευταίες καταιγίδες ανέδειξαν το μείζον πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων κτιρίων που συνιστούν ωρολογιακές βόμβες.

Όπως μεταδίδει το Star, το πιο πρόσφατο τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε χθες (23/1) το μεσημέρι στην οδό Μακεδονίας, όταν ένα παλιό, παρατημένο οίκημα κατέρρευσε, καταπλακώνοντας μάλιστα αυτοκίνητο, με παρόμοιο συμβάν να έχει λάβει χώρι μόλις την Πέμπτη.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος από την κατάρρευση έσπειρε τον πανικό στη γειτονιά, με τους περίοικους να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να αντικρίσουν, στη θέση της μονοκατοικίας, έναν σωρό από μπάζα.

 

