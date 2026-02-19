Μενού

Καθαρά Δευτέρα: Τι να κάνετε αν μπλεχτεί ο χαρταετός σε καλώδια - Συμβουλές της ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί τους πολίτες για τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας και διακοπής ρεύματος αν μπλεχτεί ο χαρταετός της Καθαράς Δευτέρας στα καλώδια.

Πέταγμα χαρταετού στο πάρκο Ιλίου «Αντώνης Τρίτσης»
Πέταγμα χαρταετού στο πάρκο Ιλίου «Αντώνης Τρίτσης» | (ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ/EUROKINISSI)
Συμβουλές στο πλαίσιο εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας απευθύνει ο ΔΕΔΔΗΕ για το έθιμο του χαρταετού, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν να μην τον πετούν κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στη γύρω περιοχή.

Οι οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ αν μπλεχτεί ο χαρταετός στα καλώδια:

«Αν ο χαρταετός σας μπλεχτεί στα καλώδια, τότε για την ασφάλειά σας:

  1. μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα
  2. μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

 


Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστείτε βοήθεια ειδοποιείστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ:

  •  μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 400 4000 (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών)
  • μέσω της εφαρμογής κινητού MyDEDDIEApp μέσω της online δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα www.deddie.gr
  • επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής

Για την ταχεία αποκατάσταση τυχόν βλαβών από το πέταγμα των χαρταετών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλες τις Υπηρεσίες του ανά την Επικράτεια.

 

