Καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ απαντά: «Η ελληνική γλώσσα θα υπάρχει και σε 500 χρόνια»

Η ελληνική γλώσσα, με ιστορία χιλιάδων ετών και εκατομμύρια ομιλητές εντός και εκτός Ελλάδας, δεν απειλείται με εξαφάνιση, τόνισε ο ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, υπογραμμίζοντας ότι μόνο ένα «πυρηνικό ολοκαύτωμα» θα μπορούσε να την αφανίσει.

Στο «Στούντιο 4» μίλησε ο ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, απαντώντας στο ερώτημα αν η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει να χαθεί. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η γλώσσα μας έχει βαθιές ρίζες και ισχυρή παρουσία, παρά τις ανησυχίες που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί από σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς.

«Ο Καζαντζάκης το έλεγε, ότι θα εξαφανιστεί η ελληνική γλώσσα. Γι’ αυτό έγραψε και την Οδύσσεια, το μεγαλύτερο έπος της φυλής μέσα σε εισαγωγικά, με 33.333 στίχους και άλλους 8.500 που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Ωστόσο, ο κ. Χαραλαμπάκης τόνισε ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει λόγο να φοβάται για την ύπαρξή της.

«Ένας μόνο λόγος θα μας ανησυχούσε να χαθεί η ελληνική γλώσσα.

Αν – ω μη γένοιτο και μακάβριο αυτό που θα πω – γινόταν ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα και εξαφανίζονταν όλοι οι Έλληνες», είπε.

Και πρόσθεσε: «Πράγμα δύσκολο, γιατί ξέρετε, 10 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε εδώ και άλλοι 5, κάποιοι λένε 7 εκατομμύρια, εκτός Ελλάδος».

Με σαφήνεια και αισιοδοξία, ο καθηγητής κατέληξε: «Η ελληνική γλώσσα θα υπάρχει και σε 500 χρόνια».