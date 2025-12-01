Καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ απαντά: «Η ελληνική γλώσσα θα υπάρχει και σε 500 χρόνια»

Η ελληνική γλώσσα, με ιστορία χιλιάδων ετών και εκατομμύρια ομιλητές εντός και εκτός Ελλάδας, δεν απειλείται με εξαφάνιση, τόνισε ο ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, υπογραμμίζοντας ότι μόνο ένα «πυρηνικό ολοκαύτωμα» θα μπορούσε να την αφανίσει.
Στο «Στούντιο 4» μίλησε ο ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, απαντώντας στο ερώτημα αν η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει να χαθεί. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η γλώσσα μας έχει βαθιές ρίζες και ισχυρή παρουσία, παρά τις ανησυχίες που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί από σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς.
«Ο Καζαντζάκης το έλεγε, ότι θα εξαφανιστεί η ελληνική γλώσσα. Γι’ αυτό έγραψε και την Οδύσσεια, το μεγαλύτερο έπος της φυλής μέσα σε εισαγωγικά, με 33.333 στίχους και άλλους 8.500 που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.
Ωστόσο, ο κ. Χαραλαμπάκης τόνισε ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει λόγο να φοβάται για την ύπαρξή της.
«Ένας μόνο λόγος θα μας ανησυχούσε να χαθεί η ελληνική γλώσσα.
Αν – ω μη γένοιτο και μακάβριο αυτό που θα πω – γινόταν ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα και εξαφανίζονταν όλοι οι Έλληνες», είπε.
Και πρόσθεσε: «Πράγμα δύσκολο, γιατί ξέρετε, 10 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε εδώ και άλλοι 5, κάποιοι λένε 7 εκατομμύρια, εκτός Ελλάδος».
Με σαφήνεια και αισιοδοξία, ο καθηγητής κατέληξε: «Η ελληνική γλώσσα θα υπάρχει και σε 500 χρόνια».
- Λιοντάρι κατασπάραξε νεαρό σε ζωολογικό: Ήθελε να «ζήσει μαζί τους» - Σκληρές εικόνες
- Σπάει τα ταμεία η Σπασμένη Φλέβα του Οικονομίδη - Ο τρελός αριθμός εισιτηρίων που έκοψε σε 3 μέρες
- «Έχω πάθει ανοσία στην αγένεια»: Τι μας είπαν οι εργαζόμενοι στην πώληση την ημέρα της Black Friday
- Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης; Οι AI φωτογραφίες από τα... γυρίσματα που τρέλαναν κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.