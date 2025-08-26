Καθησυχαστική η εικόνα στην Πάτρα μετά τη φωτιά: Ασφαλές το νερό, καθαρός ο αέρας

Αισθητά σημάδια βελτίωσης καταγράφονται στους ατμοσφαιρικούς δείκτες στην Πάτρα μετά την καταστροφική φωτιά του Αυγούστου, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στους οικισμούς Συχαινά, Μπάλα, Βούντενη, τη Βιομηχανική Περιοχή και τμήματα της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι επιστημονικές μετρήσεις στην Πάτρα, μετά τη φωτιά, δείχνουν ότι η ατμόσφαιρα σήμερα δεν εμπνέει ανησυχία και το νερό παραμένει ασφαλές.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας Ανδρέας Καζαντζίδης ανέφερε τα εξής: «Η εικόνα σήμερα δεν εμπνέει ανησυχία». Οι μετρήσεις δείχνουν ποιότητα αέρα σε καλά επίπεδα, παρά ταύτα, ο καθηγητής δεν ωραιοποιεί την κατάσταση. «Τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια από εδώ και πέρα, διότι άλλαξε η βλάστηση και συνεπώς θα αλλάξει και το μικροκλίμα».

Φωτιά στην Πάτρα: Η εικόνα σε αέρα και νερό

Συγκεκριμένα, όταν καίγονται εκτάσεις πρασίνου, αλλάζει η ισορροπία θερμοκρασίας και υγρασίας, μεταβάλλεται η ταχύτητα με την οποία ζεσταίνεται ή κρυώνει το έδαφος και τροποποιείται η κυκλοφορία των ανέμων.

Ο καθηγητής εξηγεί ότι οι φωτιές δεν είναι μόνο μια απώλεια χλωρίδας και πανίδας, αλλά και ένας καταλύτης που αναπροσαρμόζει ολόκληρο το μικροκλίμα. Αυτό θα έχει συνέπειες τόσο στην καθημερινότητα των κατοίκων όσο και στη διαχείριση των μελλοντικών κρίσεων.

Οι τιμές δείκτη ποιότητας αέρα στην Πάτρα, κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες Δευτέρα (μεταξύ 14:00-15:00), ήταν στην μπλε ζώνη (0-10) και οι μετρήσεις δεν ξεπερνούσαν τα 4 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο (μg/m3).

Μετά τον καπνό, η ανησυχία των καταναλωτών στράφηκε στο νερό. Οι κάτοικοι της Πάτρας δικαίως φοβήθηκαν μήπως στάχτη και κατάλοιπα καταλήξουν στο υδροδοτικό δίκτυο. Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ζήτησε τη συνδρομή του καθηγητή Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολου Βανταράκη, με δειγματοληψίες από δέκα διαφορετικά σημεία.

Το αποτέλεσμα ήταν καθησυχαστικό: «Δεν καταγράφηκε καμία ανωμαλία που να θέτει σε κίνδυνο την καταλληλότητα του πόσιμου νερού». Πρόκειται για τον λεγόμενο «δευτεροβάθμιο έλεγχο», που λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους τακτικούς ελέγχους των αρμόδιων φορέων. Με άλλα λόγια, ένα δεύτερο φίλτρο ασφάλειας για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Οι μετρήσεις ελέγχουν όχι μόνο την ύπαρξη χημικών ρύπων αλλά και μικροβιολογικούς δείκτες, αποκλείοντας την πιθανότητα να επηρεάστηκε η ποιότητα του νερού από τις φωτιές.

Με πληροφορίες από pelop.gr