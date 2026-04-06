Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τον σεισμό στα Ιωάννινα: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και έγινε αισθητή από τους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να προκαλεί ανησυχία, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο καθηγητής σεισμολογίας Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα παραμένει χαμηλής έντασης.

Το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα από τις 10 Μαρτίου, παρατηρείται αυξημένη σεισμικότητα δυτικά της πόλης, με εκατοντάδες μικρού μεγέθους δονήσεις. Όπως εξήγησε, καμία από αυτές δεν έχει ξεπεράσει τα 5 Ρίχτερ, κάτι που υποδηλώνει περιορισμένη δυναμική του φαινομένου.

Η πιο πρόσφατη δόνηση, μεγέθους περίπου 4,5 Ρίχτερ, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Ιωάννινα, παρά το σχετικά μικρό της μέγεθος. Ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι προέρχεται από διαφορετικό εστιακό χώρο σε σχέση με τη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αναμένεται σημαντική αύξηση των μεγεθών, τα οποία εκτιμάται ότι θα παραμείνουν κοντά στα 5 Ρίχτερ. «Μπορεί να είναι ενοχλητικό για τους κατοίκους, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν την ανάλυση των δεδομένων, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας, με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και την αποφυγή περιττής ανησυχίας.