Ο... μαεστρικός χειρισμός του Μαξίμου, το σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο και το σκληρό ροκ του ΠΑΣΟΚ

Στη δεύτερη κρίση του ΟΠΕΚΕΠΕ το Μέγαρο Μαξίμου έχει καταφέρει κάτι που πραγματικά ειναι δύσκολο: να δυσαρεστήσει τους πάντες. Αφενός, υπήρχαν εδώ και μέρες διαβεβαιώσεις ότι η υπόθεση αργεί, όμως έσκασε αιφνιδιαστικά πριν το Πάσχα. Αφετέρου, έλεγαν ότι θα κάνουν εξατομικευμένη αξιολόγηση με βάση τη δικογραφία, εν τέλει όμως πάνε σε μια γραμμή οριζόντιας άρσης ασυλιών. Και επίσης το Μαξίμου δεν ξεκαθαρίζει με σαφήνεια τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ, ακόμα και αν αυτοί που διώκονται είναι για αδικήματα κατηγορίας φτερού.

Έσκαψαν τον λάκκο τους

Πάντως δεν είναι να απορεί κανείς με το αποτέλεσμα των φοβερών χειρισμών του Μεγάρου Μαξίμου. Τον λάκκο της η κυβέρνηση τον έσκαψε τον προηγούμενο Ιούνιο, όταν καρατόμησε τον Βορίδη και τους υφυπουργούς Χατζηβασιλείου, Μπουκώρο και Σταμενίτη χωρίς να γίνεται καμία ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης που τους αφορούσε, πέρα από τον Βορίδη που ούτως ή άλλως ήταν θέμα της Βουλής βάσει το άρθρου 86. Από εκεί και μετά, το Μαξίμου κατέστη κινούμενος στόχος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία πλέον δίνει τον τόνο και η κυβέρνηση χορεύει στον ρυθμό της.

Εισηγήσεις

Ο Μητσοτάκης σε όλους τόνους λέει ότι δεν πάει για πρόωρες εκλογές, ιδίως σε αυτή τη συγκυρία. Πληθαίνουν όμως οι φωνές και στα ΜΜΕ και στο εσωτερικό της ΝΔ που του λένε να το σκεφτεί για τον Ιούνιο, έναν χρόνο πιο νωρίς σε σχέση με την ορισμένη θητεία της κυβέρνησης. Να έχει απομακρυνθεί χρονικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά να είναι ακόμα κύριος των εξελίξεων. Θυμίζουν επίσης ότι ο Καραμανλής δεν πήγε σε πρόωρες εκλογές το 2009, μετά την ήττα στις ευρωεκλογές για λίγο από το ΠΑΣΟΚ, και μετά πήρε τη ΝΔ η κάτω βόλτα.

Σημερινή τοποθέτηση

Πάντως σήμερα (06/04) ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί νωρίς με στόχο να θέσει την ατζέντα της ημέρας και βέβαια να προλάβει διαφορετικές ερμηνείες αλλά και παραφιλολογίες ενόψει Πάσχα. Αναμένεται να υπενθυμίσει τις θεσμικές παρεμβάσεις και προφανώς να μιλήσει για νέες, ώστε περίπτωση άλλου ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ξαναβρεί την κυβέρνηση. Εκλογές πάντως δεν θα εξαγγείλει.

Δικογραφίες σε δόσεις

Αν πάντως στην κυβέρνηση έχουν αγωνία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει και άλλα τεύχη το επόμενο διάστημα. Πχ. θρυλείται ότι τον Μάιο έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ 3 που περιλαμβάνει 5-6 βουλευτές ακόμα, εξ ου και φαγώθηκε προληπτικά στον ανασχηματισμό ο υφυπουργός Κέλλας από τη Λάρισα.

Χωρίς Καραμανλή για πρώτη φορά από το 1974

Η Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές θα είναι η πρώτη χωρίς Καραμανλή από την μεταπολίτευση κι έπειτα, αφού εκτός του εθνάρχη εκλέγονταν ανελλιπώς από το 1974 κι έπειτα ο Αχιλλέας Καραμανλής (που αντικαταστάθηκε από τον γιο του, Κώστα) αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής που αποσύρθηκε στις προηγούμενες εκλογές. Βουλευτής και υπουργός διετέλεσε και ο Μιχάλης Λιάπης, αγαπημένος ανιψιός του εθνάρχη, που αποσύρθηκε πριν χρόνια και απασχόλησε για τελευταία φορά τη χώρα το 2014, με την ιστορία της πολυτελούς Πόρσε με τις πλαστές πινακίδες. Πλέον, μετά τη σαββατιάτικη ανακοίνωση απόσυρσης του Κώστα Αχ. Καραμανλή, κλείνει ένας μεγάλος κύκλος.

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές - όχι Τέμπη

Πώς τοποθετείται σε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ; Σκληρό ροκ σε δυο πεδία - υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρούν ότι εκεί είναι τα πραγματικά πεδία κριτικής κατά της κυβέρνησης και θεωρούν ότι στο πεδίο των Τεμπών πρώτον, δεν υπάρχει κυβερνητικό κόστος και δεύτερον, είναι ένα προνομιακό πεδίο της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο οποίο η ίδια ξοδεύει χρόνο και ενέργεια. Την πάτησαν μια φορά πέρυσι το Γενάρη, δεν θα την πατήσουν και φέτος.