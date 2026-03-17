Καθησυχάζει ο Λέκκας για τον σεισμό στα Ιωάννινα: «Μικρές οι δονήσεις» - Εγκλωβισμός από κατολίσθηση στην Άρτα

Ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας τοποθετήθηκε καθησυχαστικά σήμερα για τους παρατεταμένους σεισμούς που έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας, καθώς ο τελευταίος σημερινός σεισμός ξεπέρασε τα 4,1 Ρίχτερ.

Όπως είπε,«Εκδηλώθηκε σεισμική δόνηση στις 12.37 στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς στα Ιωάννινα, 4,1 βαθμών τις κλίμακας Ρίχτερ. Η δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που είχαν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.

Είναι μία μακράς διαδικασίας σεισμικότητα στην περιοχή που εκφράζεται με μικρούς σεισμούς. Τα στοιχεία της ιστορικής σεισμικότητας στα Ιωάννινα και στη Θεσπρωτία, υποδηλώνουν μία μακρόσυρτη διαδικασία με μικρούς σεισμούς, αλλά παρατεταμένη».

Όσον αφορά την ενδεχόμενη ανακοίνωση λήψης μέτρων για την περιοχή, ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως «Πρέπει να δούμε τα δεδομένα κι θα γίνει εισήγηση όταν αξιολογηθούν από την Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου».

Άρτα: Εργατικό ατύχημα μετά από κατολίσθηση

Παράλληλα, ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Άρτα, από κατολίσθηση, αν και δεν είναι σαφές εάν προκλήθηκε από την ισχυρή δόνηση κοντά στα Ιωάννινα, η οποία εκδηλώθηκε στα βορειοδυτικά του σημείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του epiruspost, ένας εργάτης που εκτελούσε εργασίες σε οδικό έργο έχει παγιδευτεί κάτω από όγκους χωμάτων μετά από ξαφνική κατολίσθηση.

Το ατύχημα συνέβη σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον εργάτη.\

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.