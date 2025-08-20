Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος: Ασκήθηκαν οι διώξεις για υπεξαίρεση και ξέπλυμα

Εξελίξεις στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου, που είχε συγκλονίσει την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος και αφορούσε την Επισκοπή της Σύρου και τις μεταφορές εμβασμάτων από τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Ασκήθηκαν, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για κακουργηματική υπεξαίρεση, συνέργεια σε κακουργηματική υπεξαίρεση και για ξέπλυμα χρήματος. Οι διώξις σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στρέφονται κατά παντός υπευθύνου, με τον ανακριτή Σύρου να αναμένεται να καλέσει στα μέσα Σεπτεμβρίου σε απολογία του βασικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου.

Πρόκειται για 2 κληρικούς και 6 ιδιώτες με τους περισσότερους να έχουν καταγωγή από την Πάτρα.

Από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο προέκυψε ότι από τον λογαριασμό της Επισκοπής είχε διακινηθεί ποσό άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ προς έναν πατρινό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Αφορμή για εκείνη την έρευνα ήταν η ενοικίαση ενός νυχτερινού κέντρου αντί του ποσού των 50.000 ευρώ με έμβασμα προερχόμενο απευθείας από τον λογαριασμό της Επισκοπής.