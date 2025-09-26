Καθυστερήσεις και στα αεροδρόμια της Περιφέρειας: Προειδοποιήσεις για τις δυνατότητές του

Καθυστερήσεις και ουρές επιβατών παρατηρούνται από χθες σε αρκετά αεροδρόμια της χώρας, όπως αυτό της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και της περιφέρειας, λόγω νέου πρωτοκόλλου που περιορίζει τις πτήσεις ανά ώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι καθυστερήσεις -και στα αεροδρόμια της Περιφέρειας- έχουν ξεκινήσει από χθες το πρωί και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, ωστόσο μέλη της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέρουν πως γίνεται εξαιτίας των εκάστοτε «δυαντοτήτων».

Αιτία του ντόμινο καθυστερήσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας είναι το γεγονός ότι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου.

Όπως εξηγεί το μέλος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Φοίβος Καπερώνης, ο αριθμός των αεροσκαφών που δέχεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ξεπερνά τις δυνατότητές του.

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.