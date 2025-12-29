Μενού

Καθυστερήσεις στο Μετρό: Βλάβη σε συρμό της Γραμμής 3 με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο

Βλάβη υπέστη συρμός της Γραμμής 3 του Μετρό, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

28η οκτωβρίου μετρό
ΜΜΜ την 28η Οκτωβρίου | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Καθυστερήσεις φαίνεται να σημειώνονται σήμερα το πρωί (29/12) στη Γραμμή 3 (μπλε γραμμή του μετρό) καθώς συρμός υπέστη βλάβη.

Συγκεκριμένα, ο συρμός εκτελούσε δρομολόγιο προς αεροδρόμιο, όταν φέρεται να ακινητοποιήθηκε ξαφνικά εντός του τούνελ. 

ΕΛΛΑΔΑ