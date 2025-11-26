Καθυστέρηση ξανά στην υπόθεση Μάγγου – Δικάζονται στις 11 Δεκεμβρίου

Για τις 11 Δεκεμβρίου μετατέθηκε εκ νέου η εκδίκαση της υπόθεσης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, όπου έξι αστυνομικοί κάθονται στο εδώλιο κατηγορούμενοι – μεταξύ άλλων – για βασανιστήρια κατά συναυτουργία σε βάρος του Βασίλη Μάγγου, το καλοκαίρι του 2020 στον Βόλο.
Η διαδικασία διεκόπη περίπου μιάμιση ώρα μετά την έναρξή της, καθώς η έδρα όρισε αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης για έναν από τους κατηγορούμενους. Προηγήθηκε αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος δύο συνηγόρων, το οποίο απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία, με την πρόεδρο να μειοψηφεί.
Ο νέος συνήγορος ζήτησε χρόνο για να μελετήσει τον φάκελο, οδηγώντας σε νέα διακοπή.
Ο πατέρας του εκλιπόντος, Γιάννης Μάγγος, δήλωσε ότι η δίκη θα ξεκινήσει κανονικά τον Δεκέμβριο, τονίζοντας πως «το δίκαιο είναι ολοφάνερο» και ότι «τα ντοκουμέντα είναι συντριπτικά εις βάρος των αστυνομικών». «Αυτό που περιμένουμε είναι να λάμψει η αλήθεια», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Μετά τη διακοπή, δεκάδες αλληλέγγυοι που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της Καρδίτσας, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην οικογένεια Μάγγου και ζητώντας δικαιοσύνη.
