Κάτω Αχαΐα: Διπλή μαχαιριά στην πλάτη δέχθηκε 35χρονος μετά από τσακωμό με 52χρονο - Τράπηκε σε φυγή ο δράστης

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης στην Κάτω Αχαΐα, καθώς σημειώθηκε αιματηρή επίθεση σε βάρος ενός 35χρονου άνδρα. Το περιστατικό κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα μετά από άγριο καυγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο 35χρονος και ένας 52χρονος βρέθηκαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η κατάσταση ξέφυγε και ο 52χρονος έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και επιτέθηκε με δύο πλήγματα στην πλάτη του θύματος.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον φερόμενο δράστη, καθώς τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά την πράξη του. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία του, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε μια λεπίδα με κηλίδες αίματος, η οποία εστάλη στα εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 52χρονου.