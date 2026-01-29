Κάτω Πατήσια: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από επίθεση για ληστεία

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται 16χρονος από το Μπαγκλαντές με κατάγματα σε όλο του το σώμα μετά από επίθεση που δέχτηκε στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας κουκούλες επιτέθηκαν στον ανήλικο με μπουνιές και κλωτσιές. Αφού τον ακινητοποίησαν του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά.
Ο ανήλικος σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για το περιστατικό προσπαθεί μέσω βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσει τους δράστες.
- Η Βαλέρια Λάτσιου ενηλικιώθηκε: Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη με τις τρομερές ομοιότητες
- Έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Τέσσερις ώρες κατέθεταν
- «Δεν διέθετε lane assist» λέει ο δικηγόρος της εταιρίας ενοικίασης του βαν των φιλάθλων του ΠΑΟΚ
- Θλίψη στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε η υποψήφια βουλεύτρια Αριστέα Καζάκου σε ηλικία 40 ετών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.