Κάτω Πατήσια: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από επίθεση για ληστεία

περιπολικό-αστυνομία
Ελληνική αστυνομία | Eurokinissi
Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται 16χρονος από το Μπαγκλαντές με κατάγματα σε όλο του το σώμα μετά από επίθεση που δέχτηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας κουκούλες επιτέθηκαν στον ανήλικο με μπουνιές και κλωτσιές. Αφού τον ακινητοποίησαν του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά.

Ο ανήλικος σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για το περιστατικό προσπαθεί μέσω βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσει τους δράστες.

