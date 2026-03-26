«Κάτω τα χέρια από τα Προσφυγικά»: Δυναμική μοτοπορεία με καπνογόνα στο κέντρο της Αθήνας

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης μοτοπορεία για την υπεράσπιση των Προσφυγικών στους δρόμους της Αθήνας, με σημείο εκκίνησης το ιστορικό κτιριακό συγκρότημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, η μοτοπορεία διέσχισε κεντρικές περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι, το Γκύζη, η Βικτώρια, η Κυψέλη, και τα Εξάρχεια, με τα άτομα που συμμετείχαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους με κόρνες, συνθήματα και καπνογόνα. Κυρίαρχο αίτημα της κινητοποίησης, όπως αποτυπώθηκε και στα συνθήματα, ήταν για μια ακόμη φορά το «Κάτω τα χέρια από τα Προσφυγικά».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.), η δράση αποτελεί μια κίνηση «προπαγάνδισης της επόμενης κεντρικής πορείας υπεράσπισης και αλληλεγγύης» η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Απριλίου.

Παράλληλα, η κινητοποίηση συνδέεται άμεσα με την απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή, η οποία ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου.

Στην ανακοίνωσή της, η Συνέλευση αναφέρει ότι ο απεργός διανύει πλέον την 50η ημέρα κινητοποίησης, κάνοντας λόγο για «επιδείνωση της υγείας του» και σημειώνοντας ότι η κατάσταση οδηγείται σε κλιμάκωση.

Ο ίδιος, σε πρόσφατο κείμενό του, ανέφερε ότι «γνωρίζουμε ότι αν τα Προσφυγικά εκκενωθούν, μεγάλη μερίδα από εμάς θα βρεθεί στο δρόμο. Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς θα πεθάνουν στο δρόμο και τα παιδιά θα χάσουν τη στέγη και σχολεία τους με ανυπολόγιστες συνέπειες».

Τι ζητά η Κοινότητα των Προσφυγικών

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη αντίδρασης απέναντι στους σχεδιασμούς για την ανάπλαση της περιοχής των Προσφυγικών, οι οποίοι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απειλούν τη λειτουργία της εκεί κοινότητας.

Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών έχει εκφράσει την πλήρη αντίθεσή της στην προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Δ.ΥΠ.Α.

Όπως υποστηρίζουν, το έργο της ανάπλασης συνεπάγεται την εκκένωση των κτιρίων, στα οποία διαμένουν περισσότεροι από 400 άνθρωποι, και τη διάλυση αυτοοργανωμένων δομών που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 προαναγγέλλει επιχείρηση απομάκρυνσής τους.

Η κοινότητα προτείνει ως εναλλακτική την παραμονή των κατοίκων και την ανάληψη της αποκατάστασης από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας», χωρίς τη χρήση δημοσίου χρήματος, ενώ «τρέχει» και την καμπάνια #SaveProsfygika (https://saveprosfygika.gr/).

