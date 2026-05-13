Ληστεία στη Νέα Τιθορέα: Ο ρόλος της 26χρονης με το καλάσνικοφ και το κρησφύγετο της συμμορίας

Κεντρικό ρόλο στη συμμορία που πραγματοποιούσε ληστείες με βαρύ οπλισμό, όπως αυτή στην Νέα Τιθορέα, ήταν μία 26χρονη γυναίκα, με τον 30χρονο σύντροφό της να θεωρείται ως ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα είχε ενεργό ρόλο στις ληστείες και ήταν ουσιαστικά, «υπαρχηγός» της συμμορίας αλλά και λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος με τα υπόλοιπα μέλη.

Σε βίντεο από απόπειρα διάρρηξης σε ΑΤΜ σε σούπερ μάρκετ στο Λουτράκι, η συλληφθείσα είχε αναλάβει ρόλο «τσιλιαδόρου» και κρατούσε καλάσνικοφ στο χέρια, κάτι που δείχνει ότι ήταν έτοιμη για όλα.

Ο 30χρονος και η 26χρονη διέμεναν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, επί της οδού Σαμαρά, ανάμεσα σε Πατήσια και Γαλάτσι, πίσω από το Νοσοκομείο της Παμμακάριστου.

Αυτό ήτα και το κρησφύγετο της οργάνωσης, όπου συγκεντρώνονταν τα μέλη για να εκπονήσουν τα εγκληματικά τους σχέδια.

Σε αυτά τα ραντεβού ήταν ιδιαίτερα καχύποπτοι και φρόντιζαν να λαμβάνουν και μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως το να σταθμεύουν τα οχήματά τους όσο πιο μακριά είναι δυνατό.

Από την έρευνα της αστυνομίας, εντοπίστηκαν πυροκροτητές και συνδεσμολογία έτοιμη κάτι που δημιουργήσει την εντύπωση πως ετοιμάζονταν για κάποιο χτύπημα σε ΑΤΜ.

Επίσης, βρέθηκαν και ορισμένα καμένα χαρτονομίσματα που οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι πιθανόν προέρχονται από κάποιο χτύπημα σε ΑΤΜ που δεν έχει ακόμη εξιχνιαστεί.