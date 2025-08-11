Κάτοικος στην Κω διαθέτει 2 εκατ. για να φτιαχτούν 9 σπίτια για γιατρούς και θέλει να μείνει ανώνυμος

Το πρόβλημα στέγασης στα νησιά, για γιατρούς και δασκάλους είναι τεράστιο. Είτε δεν υπάρχουν κτήρια είτε τα ενοίκια που τους ζητούν είναι υπέρογκα, με αποτέλεσμα πολλοί να αναγκάζονται να φύγουν κακήν κακώς. Γι’ αυτόν τον λόγο, στην Κω, ένας κάτοικος προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, θέλοντας να προσφέρει στον τόπο του. Προσφέρθηκε να διαθέσει το απαραίτητο ποσό που χρειάζεται έτσι ώστε να ανεγερθούν εννιά κατοικίες που θα στεγάζουν γιατρούς του νοσοκομείου του νησιού.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς στην ΕΡΤ, πρόκειται για έναν πολίτη, ο οποίος δεν επιθυμεί να δοθεί το όνομά του στη δημοσιότητα, και είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε μία μεγάλη δωρεά, εφόσον η κυβέρνηση δεν εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την ανέγερση των συγκεκριμένων κατοικιών.

Ο δήμος Κω παραχωρεί το οικόπεδο και την αρχιτεκτονική μελέτη, με το Υπουργείο Υγείας, να διαβεβαιώνει ότι θα βρεθεί η χρηματοδότηση, εάν όμως κάτι τέτοιο δεν γίνει έως τις αρχές του 2026, τότε θα γίνει η δωρεά του τεράστιου αυτού χρηματικού ποσού που θα ανέρχεται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

