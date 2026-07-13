Κατολίσθηση στο Μύρτο της Κεφαλονιάς: «Είμαστε στα όρια του αποδεκτού κινδύνου» λέει ο Λέκκας

«Είμαστε στα όρια του ανεκτού κινδύνου, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μεγαλύτερες κατολισθήσεις», ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας για την κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς πριν από λίγες ημέρες.

Αναλυτικότερα, ανέφερε στο OPEN πως η εκτίμηση είναι «ότι δεν θα έχουμε κι άλλες κατολισθήσεις, τουλάχιστον μεγάλες» χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο.

Τόνισε ωστόσο ότι δεν μπορούν να προχωρούν σε μια τουριστική περίοδο με αυτό τον τρόπο και αναφέρθηκε στα μέτρα που ελήφθησαν μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας για την παραλία στην Κεφαλονιά:

Μέριμνα από πλευράς Δήμων που ανήκουν οι παραλίες για να μην πλησιάζουν οι τουρίστες.

Σε περιπτώσεις κατολισθήσεων να απομακρύνονται οι τουρίστες. Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας δίνουν δείγματα οι κατολισθήσεις.

Μετά από σεισμικές δονήσεις ή βροχοπτώσεις οι παραλίες να μείνουν κλειστές.

Οι επισημάνσεις του καθηγητή κ. Λέκκα έρχονται μετά από κατολίσθηση που καταγράφτηκε πριν από λίγες ημέρες σε απόκρημνο τμήμα της πλαγιάς που βρίσκεται πάνω από την ακτή.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η χρήστης του TikTok @tinabest2005, φαίνονται μεγάλοι βράχοι και χώμα που αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία και σηκώνοντας σύννεφο σκόνης, σε σημείο υπάρχει ειδικό σήμα επικινδυνότητας.