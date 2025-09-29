Καυγάς εφήβων σε σούπερ μάρκετ στην Καλλιθέα: Άγριος τσακωμός με κεφαλοκλειδώματα

Βίντεο από έναν άγριο καυγά ανάμεσα σε εφήβους σε εστιατόριο σούπερ μάρκετ στην Καλλιθέα έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ, με τους νεαρούς να διαπληκτίζονται χρησιμοποιώντας κυριολεκτικά τα πάντα, ακόμη και καρέκλες.

Όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός, «πρωταγωνιστές» του επεισοδίου στο εστιατόριο σούπερ μάρκετ στην Καλλιθέα ήταν δύο παιδιά, που άρχισαν να τσακώνονται για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με τον έναν εξ' αυτών να πιάνει «κεφαλοκλείδωμα» τον άλλον.

Μάλιστα, στο ίδιο βίντεο φαίνεται ένα από τα παιδιά να σηκώνει μία καρέκλα και να προσπαθεί να επιτεθεί στον άλλον ανήλικο, την ώρα που προσωπικό και πελάτες παρακολουθούσαν εμβρόντητοι τα όσα διαδραματίζονταν μπροστά τους.