Καύσωνας: Φρένο στις υπαίθριες εργασίες - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται και τι ισχύει με την τηλεργασία

Έκτακτα μέτρα στους χώρους εργασίας και εφαρμογή τηλεργασίας για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, επιβάλλουν οι ασφυκτικές θερμοκρασίες που επικρατούν και σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα, ενόψει κύματος καύσωνα.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, όταν οι θερμοκρασίες φτάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας σε όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον το αντικείμενο της εργασίας το επιτρέπει.

Στις ευπαθείς ομάδες περιλαμβάνονται άτομα με αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους λόγω θερμότητας, όπως:

οι καρδιοπαθείς,

οι πνευμονοπαθείς,

οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης),

όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα (π.χ. ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά),

οι γυναίκες κατά την κύηση,

οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών,

και τα άτομα που εργάζονται σε θερμό περιβάλλον.

Η ένταξη στις ομάδες αυτές πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση ή από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης.

Υποχρεωτική παύση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών από τις 12:00 έως τις 17:00 για χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όταν ισχύει μία από τις εξής συνθήκες:

Θερμοκρασία άνω των 40°C με υγρασία τουλάχιστον 20%,

Θερμοκρασία άνω των 42°C με υγρασία τουλάχιστον 14%,

ή όταν ο βιοκλιματικός δείκτης (WBGT) ξεπερνά το 32,2.

Tι ισχύει ανά κλάδο

Τεχνικά και οικοδομικά έργα – εργοτάξια: Η εργασία διακόπτεται υποχρεωτικά το διάστημα 12:00-17:00 στα υπαίθρια εργοτάξια, λόγω της αυξημένης θερμικής καταπόνησης και της απουσίας φυσικής σκίασης.

Διανομείς (delivery) και πλατφόρμες: Η παύση ισχύει για όλους τους διανομείς προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής σύμβασης.

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη: Σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ), το ωράριο διαμορφώνεται 07:00-13:00 (με παύση έως τις 19:00 χωρίς περικοπή ημερομισθίου) όταν η θερμοκρασία αγγίζει τους 38°C. Στους 36°C και 37°C η εργασία διακόπτεται από τις 14:00 έως τις 18:00.

Ορυχεία και λατομεία: Προβλέπεται διακοπή υπαίθριων εργασιών για την αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία όταν υπερβαίνονται τα όρια θερμοκρασίας.

Μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας

Για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, πέραν των ανωτέρω, προβλέπονται πρόσθετα μέτρα:

Διαμόρφωση ή επιλογή σκιερών χώρων και κατασκευή στεγάστρων για εργασία και διαλείμματα.

Παροχή κατάλληλων καλυμμάτων κεφαλής και αντηλιακών μέσων προστασίας, κατόπιν γνώμης του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας.

Χορήγηση άφθονου δροσερού πόσιμου νερού (10-15°C) στους εργαζομένους.

Λήψη τεχνικών μέτρων για βελτίωση του μικροκλίματος στους χώρους παραγωγής.

Οργάνωση του χρόνου εργασίας με διαλείμματα και εκτέλεση απαιτητικών εργασιών εκτός ωρών θερμικής αιχμής (12:00-17:00).

Διαμόρφωση σκιερών ή κλιματιζόμενων χώρων ανάπαυσης.

Τήρηση κανόνων υγιεινής και συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων για αποφυγή μολύνσεων.

Αξιολόγηση παραγόντων όπως η αφυδάτωση, η ένταση εργασίας και η έλλειψη εγκλιματισμού.