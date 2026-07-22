Με τις θερμοκρασίες να χτυπούν κόκκινο και με τον καύσωνα να επηρεάζει όλη την επικράτεια, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι επί ποδός και υπενθυμίζει στους πολίτες όλα τα συμπτώματα που έχει κάποιος όταν παθαίνει θερμοπληξία, αλλά και τις απαραίτητες οδηγίες για την αντιμετώπισή της.

Η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση, κατά την οποία η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται επικίνδυνα (συνήθως πάνω από 41°C) και ο οργανισμός αδυνατεί να αποβάλει τη θερμότητα.

Εμφανίζεται σε άτομα που εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία (άνω του 70%) και άπνοια, χωρίς επαρκή προστασία, καθώς και σε άτομα που εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους υπό συνθήκες ακραίας ζέστης.

Ομάδες υψηλού κινδύνου

-Ηλικιωμένοι

-Βρέφη και μικρά παιδιά

-'Ατομα που ζουν με παχυσαρκία

- Ασθενείς με χρόνια νοσήματα

- Άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ

Χαρακτηριστικά - Συμπτώματα θερμοπληξίας

- Θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C

- Ζεστό, ερυθρό και ξηρό δέρμα

- Απουσία ή ελάχιστη εφίδρωση

- Χαμηλή αρτηριακή πίεση

- Γρήγορος και αδύναμος σφυγμός

- Ζάλη, ναυτία και έντονη σύγχυση

- Μειωμένο επίπεδο συνείδησης, έως απώλεια αισθήσεων ή κώμα

- Πιθανή εκδήλωση σπασμών

Πρώτες Βοήθειες

Η άμεση μείωση της θερμοκρασίας του σώματος είναι ζωτικής σημασίας. Απομακρύνουμε αμέσως το άτομο από το θερμό περιβάλλον και το μεταφέρουμε σε δροσερό, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο. Τοποθετούμε κρύα ή παγωμένα επιθέματα στον αυχένα, στις μασχάλες και στις βουβωνικές περιοχές. Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες (σφυγμό, αναπνοή και, όπου είναι διαθέσιμο, κορεσμό οξυγόνου). Καλούμε άμεσα το 166 ή το 112 και οργανώνουμε επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο.

Άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ απαιτείται όταν το άτομο: παρουσιάζει σύγχυση ή δεν ανταποκρίνεται, χάνει τις αισθήσεις του, εμφανίζει σπασμούς,έχει θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C.

Πρόληψη

- Αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια καύσωνα.

- Περιορίζετε τη σωματική δραστηριότητα τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

- Φοράτε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και άνετα ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

- Πίνετε άφθονα υγρά και καταναλώνετε ελαφρά γεύματα.

- Παραμένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο ΕΕΣ επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ηλικιωμένους, βρέφη ή μικρά παιδιά μόνα τους κατά τη διάρκεια καύσωνα. Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά. Φροντίστε τα κατοικίδια να έχουν συνεχώς πρόσβαση σε δροσερό νερό, σκιά και επαρκή αερισμό.