Κορυφώνεται ο καύσωνας σήμερα: Έρχεται εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες

Ολοκληρώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που έχει επικρατήσει και επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας τα τελευταία 24ωρα. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου σε πολλά τμήματα της χώρας. Με τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, την κεντρική Εύβοια, την κεντρική και νότια Πελοπόννησο να δέχονται τη μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση ξεπερνώντας και τους 40 βαθμούς Κελσίου ή αγγίζοντας σε κάποιες περιοχές και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική στα ανατολικά βορειοανατολικά τμήματα της Αττικής οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 39-40 βαθμούς Κελσίου και με έντονη δυσφορία λόγω της αυξημένης υγρασίας.

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Αποπνικτική η κατάσταση σε Αθήνα και μεγάλα αστικά κέντρα

Ιδιαίτερα αποπνικτική ήταν η κατάσταση στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως αναφέρει το Orange Press Agency. Στο Λεκανοπέδιο, η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στον Αυλώνα Αττικής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Παρά ταύτα, στο κέντρο της Αθήνας οι θερμοκρασίες συγκρατήθηκαν στους 36 βαθμούς. Υψηλές πτήσεις του υδραργύρου παρατηρήθηκαν και σε άλλες πόλεις, επαρχιακά και νησιωτικά κέντρα, με τη Λιβαδειακή να φτάνει επίσης τους 41,1 βαθμούς, τη Χαλκίδα να καταγράφει 39,7 βαθμούς, τη Μυτιλήνη 39,6 βαθμούς και την Καλαμάτα να αγγίζει τους 38,5 βαθμούς Κελσίου.



Βουτιά 10 βαθμών την Παρασκευή και ισχυρές βροχές

Από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης η θερμική εισβολή θα αρχίσει να υποχωρεί. Ο υδράργυρος από αύριο Πέμπτη 23/7 θα αρχίσει να πέφτει εντυπωσιακά και μέχρι την Παρασκευή 24/7 η θερμοκρασία αναμένεται να έχει κάνει βουτιά 8-10 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόβλεψη του Γιάννη Καλλιάνου.

Παράλληλα, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με μπουρίνια, ανεμοστρόβιλους και χαλαζοπτώσεις, αλλά και στα Επτάνησα, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο

Ο καιρός της Πέμπτης 23/7

Η Πέμπτη θα είναι μια μεταβατική μέρα, με τον υδράργυρο να υποχωρεί και να υπάρχει κατά τόπους βροχές στη νότια Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, την Εύβοια και τις Σποράδες, κεντρική και ανατολική Στερεά και της ανατολικής, βορειοανατολικής Πελοποννήσου οι οποίες δεν θα προβληματίσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται ηλιοφάνεια.

Ο υδράργυρος υποχωρεί σημαντικά με μέγιστες τιμές στα βόρεια τους 33 βαθμούς Κελσίου και στα κεντρικά τους 35, με υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο 36 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί βόρειοι και βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ και τοπικά 7 στα Δωδεκάνησα.

Στην Αθήνα η μέγιστη τιμή που θα σημειωθεί είναι οι 34 βαθμοί Κελσίου ενώ το μεσημέρι προς το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές στα βόρεια.

Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις.