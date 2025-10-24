ΚΕΔΕ σε κυβέρνηση: «Να μην αφαιρεθούν τα έσοδα των Δήμων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ»

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που προβλέπει τη μεταφορά των εσόδων από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον κρατικό προϋπολογισμό, στερώντας πολύτιμους πόρους από τους Δήμους.

Αναλυτικά το κείμενο της ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ καταδικάζει απερίφραστα τη σχεδιαζόμενη πρόθεση της Κυβέρνησης να αφαιρέσει από τους Δήμους την αρμοδιότητα είσπραξης των προστίμων του Κ.Ο.Κ. και να μεταφέρει το σύνολο των εσόδων σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας».

Όπως τονίζει, μέχρι σήμερα τα έσοδα αυτά κατευθύνονταν αποκλειστικά στα ταμεία των Δήμων, χρηματοδοτώντας έργα που ενίσχυαν την οδική ασφάλεια και προστάτευαν ανθρώπινες ζωές.

Η Ένωση προειδοποιεί ότι, εφόσον ψηφιστεί η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 20 του νομοσχεδίου «Ψηφιακή Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», θα αφαιρεθούν κρίσιμοι πόροι από τα ήδη επιβαρυμένα οικονομικά των Δήμων.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η Αυτοδιοίκηση δεν ενημερώθηκε για την πρόθεση αυτή, ενώ τα χρήματα που ανήκουν στους Δήμους θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, και στην ενίσχυση ασφαλιστικών ταμείων της ΕΛ.ΑΣ. και του Στρατού.

Η ΚΕΔΕ ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι η ρύθμιση προσβάλλει και υποβαθμίζει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αν και δεν διαφωνεί με την ανάγκη βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μέσω έργων, όπως η εγκατάσταση και συντήρηση καμερών, τονίζει ότι αυτά δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται εις βάρος των Δήμων.

«Είναι αδιανόητο την ώρα που η εθνική οικονομία ανακάμπτει, να αφαιρούνται πόροι από έναν θεσμό που αποτελεί βασικό πυλώνα του Κράτους», σημειώνει η Ένωση, απαιτώντας από το Κεντρικό Κράτος να αποδώσει στους Δήμους τους αναγκαίους πόρους και να σεβαστεί τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης.