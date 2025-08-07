Στις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, όπου ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ» για φωτιά, αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο. Οι συνθήκες είναι ακραίες, από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με θυελλώδεις ανέμους, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε αμέλεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά» επισήμανε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε «ύψιστη επιφυλακή», ενώ προσθέτει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια και χώρος για λάθη και αμέλεια.

Γιάννης Κεφαλογιάννης: Τι είπε για τις καιρικές συνθήκες

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο. Οι συνθήκες είναι ακραίες, από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με θυελλώδεις ανέμους, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε αμέλεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Δεν υπάρχει χώρος για αμέλεια.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή. Όλοι οι κρατικοί φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Όμως, το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόληψης παραμένει η δική μας στάση και συμπεριφορά.

Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται. Καμία φωτιά, καμία επικίνδυνη εργασία στην ύπαιθρο, κανένας εφησυχασμός. Αρκεί μια σπίθα για να ξεσπάσει η καταστροφή.

Το στοίχημα είναι κοινό: να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τα σπίτια μας, το φυσικό μας περιβάλλον».