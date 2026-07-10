Μενού

Κεφαλονιά: Βίντεο από τη στιγμή που γίνεται κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος - Πέφτουν βράχοι και χώματα

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή που βράχοι και χώματα πέφτουν προς την παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, λόγω κατολίσθησης.

Reader symbol
Newsroom
Κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος
Κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος | TikTok / @tinabest2005
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σοκ στους λουόμενους που απολάμβαναν τον μπάνιο τους στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, προκάλεσε κατολίσθηση που σημειώθηκε όταν τμήμα του πρανούς πάνω από την ακτή υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσουν βράχοι και χώματα προς την παραλία.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, όπου φαίνονται μεγάλοι βράχοι και ποσότητες χώματος να αποκολλώνται από την πλαγιά και να καταλήγουν κάτω στην παραλία, όσο δημιουργείται πυκνό σύννεφο σκόνης.

@tinabest2005 Μια συνηθισμένη μέρα στο νησί.. 🇬🇷😎 #kefalonia #myrtosbeach #greece #rocks ♬ πρωτότυπος ήχος - Smastoras

Ευτυχώς η κατολίσθηση που σημειώθηκε όσο υπήρχαν λουόμενοι στην περιοχή, δεν φαίνεται να προκάλεσε κάποιο τραυματισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ειδική προειδοποιητική σήμανση, η οποία ενημερώνει για την επικινδυνότητα της περιοχής λόγω πιθανών κατολισθητικών φαινομένων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ