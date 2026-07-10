Κεφαλονιά: Βίντεο από τη στιγμή που γίνεται κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος - Πέφτουν βράχοι και χώματα

Σοκ στους λουόμενους που απολάμβαναν τον μπάνιο τους στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, προκάλεσε κατολίσθηση που σημειώθηκε όταν τμήμα του πρανούς πάνω από την ακτή υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσουν βράχοι και χώματα προς την παραλία.



Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, όπου φαίνονται μεγάλοι βράχοι και ποσότητες χώματος να αποκολλώνται από την πλαγιά και να καταλήγουν κάτω στην παραλία, όσο δημιουργείται πυκνό σύννεφο σκόνης.

Ευτυχώς η κατολίσθηση που σημειώθηκε όσο υπήρχαν λουόμενοι στην περιοχή, δεν φαίνεται να προκάλεσε κάποιο τραυματισμό.



Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ειδική προειδοποιητική σήμανση, η οποία ενημερώνει για την επικινδυνότητα της περιοχής λόγω πιθανών κατολισθητικών φαινομένων.