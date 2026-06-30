Ένα ιστιοφόρο σκάφος βυθίστηκε περίπου 5 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κεφαλονιάς.
Στο σημείο έσπευσαν σύμφωνα με την ΕΡΤ ένα σκάφος του λιμενικού και ένα ιδιωτικό παραπλέον το οποίο και περισυνέλλεξε τους δύο Ιταλούς επιβαίνοντες του ιστιοφόρου, που πρόλαβαν να ρίξουν και να μπουν στην σωστική λέμβο.
Και οι δύο, είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην πλησιέστερη ακτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το σημείο που βυθίστηκε το σκάφος έχει πολύ μεγάλο βάθος, ενώ το Λιμεναρχείο διεξάγει έρευνες για το περιστατικό.
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