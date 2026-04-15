Κεφαλονιά: Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στον θάνατο της 19χρονης

Η ιατροδικαστική εξέταση στην άτυχη 19χρονη που εντοπίστηκε νεκρή σε πλατεία της Κεφαλονιάς, αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις έρευνες για τον θάνατό της. Εξαρχής έχει γίνει γνωστό πως δεν έφερε εμφανή τραύματα και τα ευρήματα αναμένεται να δείξουν τον λόγο που έφθγε από τη ζωή.

Την ίδια στιγμή στα χέρια των Αρχών βρίσκονται ήδη από την Τρίτη, τρεις νεαροί που ήταν μαζί της τη μοιραία νύχτα και κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο καθώς την εγκατέλειψαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει οι τρεις, που έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, φέρονται μετά από την εγκατάλειψή της, να έστειλαν μήνυμα σε φίλη της κοπέλας. «Την έχουμε αφήσει» ανέφεραν στο πρώτο μήνυμα, ενώ σε ένα δεύτερο λένε πως: «την έχουμε παρατήσει την ... εκει πέρα μόνη της». Η φίλη της άτυχης 19χρονης φαίνεται ότι μόλις έλαβε τα συγκεκριμένα μηνύματα, ειδοποίησε τους γονείς της κοπέλας καθώς και την αστυνομία.

Διαβάστε ακόμη: Το κρίσιμο βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο της 19χρονης - Συγκλονίζει ο πατέρας της

Κεφαλονιά: Το χρονικό και η εγκατάλειψη

Η 19χρονη φέρεται να είχε μεταβεί σε δωμάτιο ξενοδοχείου, κοντά στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι όπου εκτιμάται ότι, μαζί με την παρέα της, έκανε χρήση κοκαΐνης. Πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ σημειώνουν πως η ίδια είχε ζητήσει επιπλέον ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, η οποία φέρεται να της παραδόθηκε στο δωμάτιο. Λίγη ώρα αργότερα, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της. Οι τρεις νεαροί που βρίσκονταν μαζί της –ένας 26χρονος και δύο 23χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν – φέρονται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία, όπου και την εγκατέλειψαν.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές από ξενοδοχείο, φέρεται να καταγράφεται ένας εκ των τριών να μεταφέρει τη νεαρή γυναίκα, με τους άλλους δύο να τον ακολουθούν, πριν την αφήσουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση κοντά στην πλατεία όπου εντοπίστηκε αργότερα. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή.

«Μου το παρατήσανε το παιδί»

«Μίλησα κατά τις 2.30 η ώρα τη νύχτα και της λέω: ‘’Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς’’. ‘’Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου’’, μου λέει. Μια φίλη της τώρα που είχανε παρέα, είχε γνωρίσει ένα αγόρι και αυτός πρέπει να της έδωσε τίποτα ναρκωτικά και την πέταξε. Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι: ‘’Την έχουμε αφήσει’’, λέει, ‘’την έχουμε παρατήσει’’. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα: ‘’Έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της’’», δήλωσε η μητέρα της στο MEGA.