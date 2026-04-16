Κεφαλονιά: Τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο της Μυρτούς - Τι μεσολάβησε στο δωμάτιο

Μία «σκοτεινή» πλεκτάνη, ή μία «κακιά στιγμή» που εξελίχθηκε σε συνωμοσία για αποποίηση ευθυνών, όλα τα ενδεχόμενα είναι προς το παρόν ανοιχτά για τον άδοξο θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά.

Όλα ξεκίνησαν με τον εντοπισμό του άψυχου σώματος της κοπέλας σε πλατεία, έξω από κτήριο με ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το τι συνέβη μέσα, αποτελεί ακόμα «μελανή οπή». Η κοπέλα φαίνεται πως κατέληξε από καρδιακή ανακοπή, ενώ εικάζεται πως η επιπλοκή προκήθηκε με τη σειρά της από κατανάλωση ουσιών.

Οι γονείς και ο σύντροφός της αρνούνται κατηγορηματικά αυτές της αναφορές, λέγοντας πως η 19χρονη τους μετά βίας ακουμπούσε το τσιγάρο, πόσο μάλλον ψυχοτρόπες ουσίες.

Κεφαλονιά: «Λευκό» το μητρώο της Μυρτώς

Στο επίκεντρο των ερευνών στην Κεφαλονιά βρίσκεται το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο βήθησε την ΕΛΑΣ να πλαισιώσει τις κινήσεις και τις προθέσεις των τριών αντρών, δύο 23χρονων και ενός 26χρονου, που είχαν συναντηθεί με τη 1χρνη πριν τον θάνατό της.

Όπως αναφέρει η Κωνσταντία Δημογλίδου, η αστυνομία μπορεί να λάβει με την ανάκριση μόνο την εκδοχή των τριών κατηγορουμένων, αν και είναι προφανές από τα βίντεο, πως παράτησαν την κοπέλα, τουλάχιστον σε ημιθανή κατάσταση.

Προκύπτει ότι γύρω στις 00:00 της μοιραίας νύχτας, η Μυρτώ είχε φτάσει στο ενοικιαζόμενο με έναν φίλο της, και κατόπιν, σύμφωνα με τους κατηγορούμενους, από κοινού οι τέσσερις έκαναν χρήση ναρκωτικών, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Ενδιαφέρον έχει πως μεσολάβησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου η νεαρή μεταφερθεί από εκείνο το σημείο στην πλατεία, στις 04:30 τα ξημερώματα, έχοντας φερόμενα χάσει τις αισθήσεις της 2 ώρες πριν.

Όπως παρατήρησε η κα Δημογλίδου, η Μυρτώ δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές, ενώ ακόμα και αν βρεθούν ουσίες στους ιστούς της, θα είναι αδύνατο να γνωρίζουμε εάν τις έλαβε εκούσια ή με τη βία.

Κεφαλονιά: Τα «μαλάματα» που προσποιούνταν άγνοια

Την αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν οι τρεις κατηγορούμενοι. Ένας εξ αυτών μάλιστα, που ασχολείται με την άρση βαρών, φέρεται να έχει «πλούσιο» φάκελο στα τεφτέρια της αστυνομίας, έχοντας απασχολήσει για απείθεια, σωματικές βλάβες και άλλα αδικήματα.

Είναι ο ίδιος που αναφέρεται στις ειδήσεις ως ο 26χρονος της τριάδας, που καταγράφηκε σε βίντεο να σέρνει και να παρατά τη σορό της Μυρτώς έξω από το δωμάτιο. Οι καταθέσεις αναφέρουν πως η παρέα έκανε χρήση κοκαΐνης, την οποία φέρεται να προμήθευσε ο 26χρονος αθλητής.

Οι τρεις συλληφθέντες φαίνεται πως είχαν στήσει ένα ολόκληρο σχέδιο για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και να αποποιηθούν κάθε ευθύνη, όμως μια κίνηση στάθηκε αρκετή για να γκρεμίσει το άλλοθί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να αποστασιοποιηθούν από το περιστατικό. Ενώ η 19χρονη βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, οι δύο από τους τρεις εμπλεκόμενους παρέμειναν στο σημείο, υιοθετώντας μια στάση που προκαλεί οργή.

Προσποιήθηκαν στους περαστικούς και στις αρχές ότι δεν γνώριζαν την κοπέλα, εμφανιζόμενοι ως απλοί παρευρισκόμενοι που έτυχε να βρίσκονται εκεί.

Παρέμειναν δίπλα της μέχρι τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε, διατηρώντας το προσωπείο των «ξένων» για να μην συνδεθούν με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

Παρά την προσπάθειά τους να καλύψουν τα ίχνη τους, το μοιραίο «λάθος» έγινε από τη συσκευή που τελικά τους «έκαψε». Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της αλήθειας ξεκίνησε από μια τηλεφωνική κλήση.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, η κλήση προς το ΕΚΑΒ για βοήθεια πραγματοποιήθηκε από το κινητό τηλέφωνο του 23χρονου κατηγορούμενου. Αυτό το ψηφιακό ίχνος ήταν η άκρη του νήματος που ένωσε τα πρόσωπα με το περιστατικό, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί μη γνωριμίας.