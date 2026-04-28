Κεφαλονιά: «Κοκτέιλ-βόμβα» στο αίμα της 19χρονης Μυρτώς – Τα ευρήματα της τοξικολογικής

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτουν μια εφιαλτική πραγματικότητα.

Η άτυχη κοπέλα φαίνεται πως κατανάλωσε φονικό μείγμα ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, το οποίο μετέτρεψε τον οργανισμό της σε «πεδίο μάχης». Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση, στο αίμα της εντοπίστηκε ένας συνδυασμός που προκαλεί σοκ.

Η εργαστηριακή ανάλυση έδειξε ταυτόχρονη χρήση ουσιών που δρουν κατασταλτικά και διεγερτικά στον οργανισμό δημιουργώντας μια μη αναστρέψιμη κατάσταση.

Κοκαΐνη σε επίπεδα-ρεκόρ: Εντοπίστηκαν 2.264 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο (ng/mL). Πρόκειται για μια εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση, η οποία θεωρείται άκρως τοξική και, σύμφωνα με τις αρχές, είναι συμβατή με την πρόκληση θανάτου.

Κάνναβη διπλού τύπου: Στο αίμα της βρέθηκαν ίχνη ινδικής κάνναβης τύπου Δέλτα-8 και Δέλτα-9.

Αλκοόλ: Η συγκέντρωση ανήλθε στα 0,11 γραμμάρια ανά λίτρο, συμπληρώνοντας το παζλ της πολυτοξικομανίας.

Ναλοξόνη (narcan): Ουσία που δίνεται ως αντίδοτο για την υπερκατανάλωση οπιοειδών

Όσον αφορά την κοκαΐνη, τα 2.264 ng/mL που βρέθηκαν σημαίνουν πως ήταν σε πολύ υψηλή συγκέντρωση, κάτι που καθιστά τη συγκεκριμένη ποσότητα συμβατή με έντονη τοξικότητα και πιθανή συμβολή στον θάνατο.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.