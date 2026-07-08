Ένα τρομερό περιστατικό έλαβε χώρα στην νότια Κεφαλονιά, καθώς δύο παιδιά είχαν εγκλωβιστεί στα κύματα, ωστόσο η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη κατάφερε και τα διέδωσε με ασφάλεια, με την μητέρα των παιδιών να είναι εμφανώς συγκινημένη.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (03/07), όπως επισημαίνει το kefaloniapress.gr ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου το μεσημέρι σηκώθηκε έντονο κύμα και ισχυρά ρεύματα που άρχισαν να παρασύρουν τους λουόμενους στα βαθιά, ανάμεσα σε αυτούς και δύο μικρά παιδάκια.

Άμεση ήταν η αντίδραση της ναυγασώστριας Σοφίας Κασπίρη, που είναι απόφοιτη νοσηλευτικής από την Πάτρα και έσπευσε να βοηθήσει τα παιδιά. Αρχικά ήταν πολύ ψύχραιμη και φρόντισε να βοηθήσει όλους τους λουόμενους που ήταν στην θάλασσα, μεταξύ αυτών και 3 εξαντλημένους ενήλικες. Η επιχείρηση κράτησε περίπου δύομιση ώρες και χωρίς τραυματισμούς.

Σημειώσε επίσης σε τοπικό μέσο, πως η μητέρα των παιδιών ήρθε κλαίγοντας να την ευχαριστήσει, γεγονός που της έδωσε μεγάλη χαρά.