Κεφαλονιά: Ο 23χρονος μιλά από τη φυλακή - «Η Μυρτώ ήταν φίλη μου, δεν ισχύουν τα περί μαστροπείας»

Ο 23χρονος προφυλακισθέντας για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, μίλησε μέσα από τη φυλακή για την υπόθεση και τη σχέση που διατηρούσε με το θύμα.

Ο ίδιος υποστήριξε πως δεν ανήκει σε κανένα κύκλωμα και διέψευσε τα όσα λέγονται περί μαστροπείας.

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση» επεσήμανε, αρχικά, και ενημέρωσε πως γνωριζόταν με την Μυρτώ εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.

«Με την Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με την Μυρτώ συναντηθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό» ανέφερε.

Αναφορικά με το βράδυ του θανάτου της νεαρής, ισχυρίστηκε πως ήταν στο δωμάτιο για να μιλήσουν με τον 66χρονο, ο οποίος εξετάζεται, επίσης, για την ίδια υπόθεση.

«Το βράδυ που πήγα με την Μυρτώ στο δωμάτιο, μεταμφιέστηκαν, έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο. Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυό τους είχαν ερωτική σχέση» δήλωσε ο 23χρονος.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ήταν εκείνος που κάλεσε το ΕΚΑΒ.

«Εγώ πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ο 26χρονος μίλησε από το κινητό μου. Έμεινα στο δωμάτιο για να βγάλω την περούκα, τα ρούχα που είχα βάλει και να ξεβαφτώ» είπε και καταλήγοντας τόνισε: «Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας».