Κεφαλονιά: Παράσυρση 4χρονου στο λιμάνι του Αργοστολίου - Συνελήφθη ο οδηγός

Το παιδί νοσηλεύεται, μετά από το τροχαίο, ενώ ο 34χρονος οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί από την αστυνομία.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Τροχαίο με παράσυρση 4χρονου σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (06/05), στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, το τροχαίο έλαβε χώρα στο λιμάνι της περιοχής όταν 34χρονος παρέσυρε τον ανήλικο πεζό.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης startmediacorfu, μεταφέρει πως το παιδί τραυματίστηκε ελαφριά. 

 

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω παρακολούθηση.

Ο 34χρονος οδηγός συνελήφθη με το τοπικό λιμεναρχείο να κάνει προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της παράσυρσης. 

