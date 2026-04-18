Κεφαλονιά: «Παρίστανε τη νοσηλεύτρια» λένε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου για την γυναίκα που έκανε καταγγελία

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν για τη λειτουργία των ΤΕΠ, με αφορμή τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι διαψεύδουν κατηγορηματικά τα όσα ειπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή από γυναίκα που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια, υποστηρίζοντας ότι δεν ανήκει στο προσωπικό του νοσοκομείου και ότι οι ισχυρισμοί της είναι αναληθείς.

Όπως επισημαίνουν, καμία νοσηλεύτρια του ιδρύματος δεν έχει καταγγείλει απουσία γιατρών από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών τη στιγμή που διακομίστηκε η 19χρονη. Το σωματείο των εργαζομένων, επικαλούμενο μαρτυρίες από το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, ξεκαθαρίζει ότι οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα «παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια» και κατηγορείται ότι επιχείρησε να πλήξει την εικόνα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μεταφέροντας ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ΤΕΠ.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι αφήνουν αιχμές για τα κίνητρα πίσω από τις καταγγελίες και ζητούν τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό έγγραφο έχει ήδη αποσταλεί στη διοίκηση του νοσοκομείου, στη 6η Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς και στο υπουργείο Υγείας.

Το έγγραφο που δημοσίευσε το kefaloniapress.gr αναφέρει τα εξής:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Γ.Ν.Κ.

Αρ. Πρωτ.: 46/18-4-26

Σουηδίας 17, Αργοστόλι

Email: somanosokef@gmail.com

ΠΡΟΣ:

Διοικητή Γ.Ν. Κεφαλληνίας

Διοικητή 6ης ΥΠΕ

Υπουργό Υγείας

Μετά την εμφάνιση κυρίας στην εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» στις 15/4/2026 του δημοσιογράφου κου Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, η οποία παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια και επιχείρησε να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κάνοντας λόγο για δυσλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και αναφέροντας ότι οι γιατροί «ήρθαν πολύ αργότερα», επιρρίπτοντας ευθύνες στο προσωπικό του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, επισημαίνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου, καμία νοσηλεύτρια του Γ.Ν. Κεφαλληνίας δεν προέβη σε δηλώσεις στη συγκεκριμένη εκπομπή.

Η συγκεκριμένη κυρία, η οποία παρίστανε τη νοσηλεύτρια, πιθανόν για δικούς της άγνωστους λόγους, ανέφερε ψευδώς ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κάτι που διαψεύδεται από τις μαρτυρίες του νοσηλευτικού προσωπικού της βάρδιας. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα η ίδια δήλωσε, δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό και, συνεπώς, δεν μπορούσε να γνωρίζει ή να αξιολογήσει την παρουσία των γιατρών ή την κατάσταση της ασθενούς κατά την άφιξή της.

Το γεγονός ότι οι καταγγελίες έγιναν ανώνυμα και όχι επώνυμα, όπως θα όφειλε να συμβεί σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία τους.

Ως εκ τούτου, ζητούμε τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση της εν λόγω γυναίκας, καθώς και την αποκατάσταση της τιμής και του κύρους των εργαζομένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, που επλήγησαν από τις αναφορές αυτές. Παράλληλα, δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ