Μενού

Κεφαλονιά: Σορός άνδρα ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πόρου - Έπεσε στη θάλασσα με το ΙΧ του

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού στην Κεφαλονιά.

Reader symbol
Newsroom
Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κεφαλονιά όταν ΙΧ με έναν επιβαίνοντα έπεσε στο λιμάνι του Πόρου με αποτέλεσμα τον θάνατο του.

Ο άτυχος άνδρας φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του στο σκοτάδι και να βρέθηκε με το όχημά του στη θάλασσα. Το περιστατικό εκτιμάται ότι συνέβη τα ξημερώματα, ενώ ο ίδιος εντοπίστηκε αργότερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού, η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς για να διαπιστωθεί ο θάνατος του.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Πηγή: kefaloniapress
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ